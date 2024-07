AEW | Shane McMahon pizzicato in compagnia di una nota star della compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 2 luglio 2024)si è recentemente trovato al centro di svariate speculazioni che lo vedrebbero sempre più vicino ad un approdo in AEW.non è più sotto contratto con la WWE e non lotta regolarmente dal 2019; la sua ultima apparizione risale a WrestleMania 39 e gli è costata un infortunio al ginocchio. Sebbene non vi siano stati contatti fra lui e Tony Khan, il presidenteAEW ha recentemente affermato chesarebbe il benvenuto. Conversazione importante (o no?) Secondo PWInsider, Mercedes Mone è stata vista recentemente parlare conall’aeroporto del Queens. Non è stato confermato di cosa abbiano parlato i due, anche se una fonte di ha affermato che l’argomento in questione fosse proprio la AEW. Potrebbe essere un indizio importante o solamente una casualità.