Wimbledon 2024 | Trevisan lotta ma non basta al secondo turno ci va Keys

(Di lunedì 1 luglio 2024) Finisce subito l'avventura di Martina. L'azzurra è stata infatti sconfitta in due set dalla statunitense Madison, con il punteggio di 6-4 7-6(4) in un'ora e 45 minuti di gioco. L'ex semifinalista del Roland Garros ha disputato una delle sue partite migliori su erba, specie nelset, ma non è riuscita, a differenza della connazionale Jasmine Paolini, a sfatare il tabù. Merito di unacinica nei momenti chiavi, che dopo aver perso il vantaggio nelset si è comunque ripresa portando a casa il match al tie break. La numero 12 del seeding affronterà ora nella cinese Wang Yafan, che ha superato in tre set la slovacca Schmiedlova.