Wimbledon 2024 Lorenzo Sonego sfrutta l’occasione | battuto Navone è al secondo turno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo due annitorna a vincere un match nel tabellone principale di. Il torinese lo scorso anno era stato fermato all’esordio da Matteo Berrettini, mentre in questa circostanzadi affrontare la testa di serie numero 31 Mariano: l’argentino non ha praticamente esperienza su questi campi e si arrende dopo una lotta di quasi due ore e mezza con il punteggio di 6-4, 7-6(3), 6-4. Alaffronterà Roberto Bautista Agut. Il match dinon comincia sotto i migliori auspici: diversi scambi lunghi e non tanto aiuto dal servizio da parte dell’azzurro. Si entra quindi nel palleggio e nel territorio di, in una partita più con schemi da terra battuta che da erba. Il primo ad ottenere il break è, ma l’argentino dal 4-3 commette un disastro: prima due errori di rovescio che restituiscono il break all’azzurro, poi un doppio fallo e diversi errori nel decimo gioco che consegna il primo set per 6-4 al torinese.