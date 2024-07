Uragano Beryl paura nei Caraibi Danni potenzialmente catastrofici E’ una tempesta senza precedenti Il satellite

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma, 1 luglio 2024 – Il temutoè in arrivo nei, dove gli aeroporti e le attività commerciali sono chiusi e gli abitanti sono stati invitati a cercare rifugio. L’allerta in vista della grandeè in vigore per Barbados, Santa Lucia, Grenada e Saint Vincent e Grenadine.potrebbe raggiungere poi la Giamaica e il Messico Meridionale. Negli scorsi giorni, le pompe di benzina e gli scaffali dei supermercati sono stati presi d’assalto dai cittadini, intenti a fare provviste prima di chiudersi in casa per ripararsi dall’imponente fenomeno meteorologico. Le previsioni di venti pericolosi e fortissimo maltemp o hanno causato la cancellazione di decine di voli in tutta la regione. Oltre ai fortissime venti e alle piogge torrenziali, potrebbe verificarsi un innalzamento delle acque nelle aree costiere fino a 3 metri, con la creazione di onde particolarmente violente.