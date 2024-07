Trump la Corte Suprema gli concede una parziale immunità The Donald | Vittoria della democrazia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ladegli Stati Uniti ha stabilito che l’ex presidentepuò invocare il principio dell’relativamente ad alcune delle sue azioni durante gli ultimi giornisua amministrazione per i processi che ha in corso. Nella decisione pubblicata oggi, i giudici costituzionali hanno affermato che gli ex presidenti hanno diritto alla “piena'” per quanto riguarda gli atti ufficiali, mentre tale principio non può essere invocato per la “condotta non ufficiale”. Con questa decisione a rischio i processi contro l’ex Presidente La sentenza, passata con sei voti favorevoli e tre contrari, rischia di ritardare ulteriormente il processo federale per cospirazione relativamente all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.