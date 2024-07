Trovato senza vita il corpo dell’uomo disperso a Pistoia E’ morto cadendo in un torrente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – A niente sono valsi i disperati appelli che si sono rincorsi per due giorni sui social e le ricerche che hanno impegnatososta moltissime persone. Ildi Gjon Toma è stato ripoco prima delle cinque nella campagna di Candeglia attraversata dal tratto delBure di Baggio, nelle vicinanze della via Carota e Molina. Una zona impervia dove l’uomo, sofferente di Alzheimer, si era avventurato percorrendo il sentiero che lo ha portato sul greto delper poi cadere nella scarpata e finire nell’acqua, dove è stato ridalla Squadra Fluviale dei Vigili del Fuoco. Gjon Toma, originario dell’Albania, dov’era nato 65 anni fa, a Scutari, abitava con la famiglia alle Fornaci in via Giorgio La Pira.