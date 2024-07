Tappi attaccati alle bottiglie scatta un nuovo divieto | ecco cosa cambierà

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 1 luglio 2024) Diventa legge l’obbligo dei produttori di bevande indi lasciarein plastica una volta svitati per aprirle, una svolta nella lotta alla dispersione della plastica nell’ambiente Tutto cominciò con le linguette di metallo per aprire le lattine che una volta alzate si staccavano e finivano regolarmente per essere gettate per terra. Poi arrivarono le multi confezioni sempre delle stesse bevande in lattine con gli anelli di plastica che le tenevano legate l’una con l’altra, i famosi six pack di ovvia matrice americana. Oggi è la volta deiin plastica dellead essere vincolati al collo della stessa da una precisa normativa che aiuterà il pianeta a combattere l’inquinamento marino e terrestre dalla materia plastica.