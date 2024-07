Sotto l’abito del cameriere c’era una spia buona E altri racconti

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cesare Gotti era impiegato dell’Inps e campione di bocce, Amilcare Noris invece era commesso di merceria,, ma soprattutto una «» che ha salvato vite umane durante la guerra. Elena Assi ha lavorato in Cgil e portato nelle scuole i gruppi di aiuto per le famiglie e Nello Ruggeri ha lasciato a Ponte San Pietro un ricordo profondo per il suo impegno in Azione Cattolica. Il medico Gervasoni era anche uno sportivo, Pietro Rottoli ha lavorato per la famiglia Tacchi. Lucia Cornaro, Andrea Crotti e Centurelli hanno vissuto con intensità i valori della famiglia.