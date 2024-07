Sos rifiuti ancora un giro di vite Raffica di ispezioni e di sanzioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un lavoro incessante di controllo e di contrasto sul fronte. Sotto la lente cestini, errate esposizioni domiciliari, abbandoni selvaggi, sensibilizzazione: ecco l’attività svolta dagli ispettori ambientali di Alia Multiutility congiuntamente a quella degli agenti della polizia municipale comando territoriale di Empoli, in collaborazione con il servizio ambientale per scoraggiare il fenomeno. Un lavoro dai numeri importanti, come dimostrano i dati del maggio scorso. Le operazioni di ispezione e controllo portate avanti con capillarità e continuità quale presidio del territorio – spiega una nota dell’amministrazione comunale – incentivano il senso di responsabilità dei cittadini, hanno identificato errati conferimenti nei cestini pubblici in piazza Guido Guerra e via del Giglio; esposizioni porta a porta sbagliate in via Maestri del Lavoro e via Primo Maggio; mentre in via del Castelluccio dei Falaschi, via Piovola e via Pratello sono stati rilevati abbandoni selvaggi.