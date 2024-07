Sinistra Italiana e i 420mila euro di affitti non pagati I buffi di Fratoianni & Co

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ilaria non è sola. Aè in corso una vera e propria gara per le “trasgressioni immobiliari” e il campione assoluto è, l'ex partito di Nicola. I 73mila, che il suo movimento doveva all'Inps, non sono un caso isolato. Anzi, sembra, che a queste latitudini non pagare l'affitto, sia una consuetudine, un must. Nella capitale, infatti, emerge un nuovo importante credito legato a dei locali occupati. Il creditore è lo stesso degli alleati dem: Ater, ovvero l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica che fa capo alla Regione Lazio, fino allo scorso anno guidata dal Pd di Zingaretti. «Tra i corridoi dell'ente – si vocifera – sia diventata una piaga riscuotere dai sostenitori della Salis le spettanze dovute».