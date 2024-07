Si tuffa nell’Enza e sparisce | ore di angoscia per Danilo La disperazione e della mamma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

In una calda giornata estiva, un tragico evento ha scosso la comunità di San Polo d'Enza e Traversetolo, in provincia di Reggio Emilia. GiustinoColella, un giovane di 19 anni, è sparito nel nulla dopo un tuffo nel fiume Enza, lasciando amici e familiari in preda alla. "Spero che si sia fatto male, che sia da qualche parte ma che sia vivo", sono le parole intrise di speranza emadre di Giustino, che da ieri attende con ansia notizie del figlio. Cos'è successo Il ragazzo stava trascorrendo la domenica in riva al fiume insieme a un gruppo di amici, approfittandogiornata festiva per organizzare un picnic e una grigliata.