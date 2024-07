Si insedia a Greve in Chianti la squadra del sindaco Sottani

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024)IN– Si è aperta una nuova pagina politica per il comune diinin provincia di Firenze, con la giunta appena nominata dalPaolo. Unacomposta da cinque gli assessori – due donne e tre uomini – pronti ad affiancare ilnel governo del territorio per i prossimi cinque anni sotto lo slogan con cui ilha vinto la competizione elettorale:casa comune. Fra conferme e new entry, la nuova giunta è costituita da Ilary Scarpelli, Giulio Saturnini e Paolo Tepsich, che nella precedente legislatura ricoprivano il ruolo di assessori, i primi due, e consigliere comunale, il terzo; Monica Toniazzi e Giacomo Amalfitano che entrano per la prima volta nella giunta comunale. “Siamo tutti all’opera per la nostra comunità – dichiara ilPaolo– intendo dare vita a questa nuova avventura con uno slancio che punta al miglioramento della qualità della vita del nostro territorio, al benessere sostenibile di un luogo fatto di persone che non smettono di sognare, di coltivare aspirazioni, vocazioni, potenzialità, un luogo coeso, solidale, aperto al prossimo”.