Sì a fusione nasce Banca Agricola Popolare di Sicilia

(Di lunedì 1 luglio 2024)ladicon ladelladi Sant'Angelo in Bapr, ladi Ragusa. Come si legge in una nota, "il 28 giugno 2024 sono state ottenute le autorizzazioni previste ai sensi di legge e sono stati depositati presso la sede legale di Bapr i documenti funzionali allo svolgimento delle riunioni assembleari di Bapr e di Bpsa chiamate a deliberare in merito alla prospettataper incorporazione". Per Arturo Schininà, presidente del consiglio di amministrazione "l'operazione diper incorporazione diSant'Angelo indi Ragusa coniuga storia e innovazione: lamanterrà la forma societaria di istituto, consoliderà il legame con gli stakeholders e fornirà sempre maggiori opportunità per lo sviluppo dei territori di riferimento.