Salerno 59enne ferito con un colpo d’arma da fuoco

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSaranno le indagini di Squadra Mobile e Polizia scientifica a chiarire dinamica e movente del ferimento avvenuto questa mattina nella zona orientale di. Un 56enne salernitano, mentre era a bordo di un furgone frigo utilizzato per il trasporto di prodotti caseari, è stato raggiunto all’addome da unda. Il sospetto è che chi ha sparato fosse molto vicino. L’uomo, pur essendo, è riuscito a raggiungere con il proprio mezzo l’ospedale didove è stato ricoverato in codice rosso. Al momento è sedato ma non in pericolo di vita. I poliziotti della scientifica hanno effettuato accurati rilievi all’interno del furgone per recuperare eventuali ogive e tracce di polvere da sparo. Sono in corso accertamenti per risalire all’identità di chi ha sparato.