Romagna riecco Hajfrej | Molto felice di essere qui

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cavallo di ritorno. Il portiere Samah, classe 2003, torna a giocare nella Pallamanodopo che difese i pali della porta nella stagione 2020/2021, quando gli arancioblù furono posizionati nel girone A della serie A2 A Silver. Perfu la prima esperienza fuori casa che finì con l’approdo al Carpi in serie A1 nella stagione successiva. Per lui, stazza importante tra i pali che occupa con buona visione, oltre a grandi doti tecniche legate all’esplosività delle gambe, velocità di esecuzione e all’ottimo istinto negli interventi sui tiri da lontano. Il temperamento solido lo rende un buon elemento tra i pali in vista di una stagione dura, ma da vivere con grandi ambizioni personali e collettive. Samah iniziò alla Pallamano Decima, passando poi al Modena, dove cominciò a farsi notare dagli addetti ai lavori.