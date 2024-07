Richard Gere si unisce a Michael Fassbender e Jeffrey Wright nella serie The Agency

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 1 luglio 2024)siTheSecondo quanto appreso da Variety,si è unito alla prossimathriller di spionaggio “The” della Paramount+ con Showtime.è l’ultimo grande nome che sialla, dopo che Variety aveva riportato in esclusiva cheavrebbe recitato nello show e che ancheera stato confermato come membro del cast a giugno. “The” si basa sullafrancese di successo “Le Bureau“.versione in lingua inglese,interpreterà Martian, descritto come “un agente segreto della CIA a cui viene ordinato di abbandonare la sua vita sotto copertura e di tornare alla stazione di Londra. Quando l’amore che si è lasciato alle spalle riappare, il romanticismo si riaccende.