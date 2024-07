Provincia di Benevento sottoscritte le proposte progettuali per lo sviluppo del Sannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSottoscritti stamani alla Rocca dei Rettori gli affidamenti a cinque diverse Società e Aziende specializzate operanti sul territorio per la presentazione di una progettazione di dettaglio in materia di Turismo Rurale, Turismo Enogastronomico, Turismo culturale, Welfare ed Economia circolare. La firma è avvenuta alla presenza dei Dirigenti dellaNicola Boccalone e Angelo Carmine Giordano, mentre il Presidente dell’ente Nino Lombardi, in collegamento da remoto, ha illustrato le finalità dell’iniziativa e le attese da parte della. Lombardi ha ricordato nel suo intervento, che la Rocca dei Rettori, nell’ambito dei programmi nazionali per la coesione territoriale, ha beneficiato, con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del dicembre 2021, di contributi pubblici previsti dalle «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» di cui alla legge n.