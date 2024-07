Profumi d’ambiente ed essenze uniche fragranze per fuggire lontano

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 1 luglio 2024) È il momento dell’estate, la stagione deiche sanno di vitalità. Un profumo unico che somiglia alla pietra preziosa a cui si ispira, che si fonde con la pelle e la nostra personalità, per non confondere il nostro con quelli che ci circondano. Isono la soluzione ideale per rendere la casa fresca e profumata soprattutto in questa stagione in cui luci e colori prendono maggiormente vita ed i sensi si risvegliano. Con le giustesi può trasformare completamente l’atmosfera dell’ambiente, creando un’esperienza piacevole e rilassante. Si può scegliere tra candele profumate, profumatori con bastoncini o diffusori spray, l’importante è che racchiudano profumazioni leggere e fresche, dalle note marine, agrumate o floreali, che ricordino l’atmosfera rilassata delle vacanze.