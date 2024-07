Polizia pronti i rinforzi Dopo l’appello del prefetto arrivano i primi innesti | Ma ne aspettiamo altri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Ho chiesto al ministro e al capo delladi considerare Arezzo nelle prossime assegnazioni di personale. Alcune unità sono arrivate, ne stiamo aspettando altre". Aveva ribadito l’impegno al tavolo per la sicurezza e lo ha tradotto in un atto ufficiale: più uomini ad Arezzo, più specialisti per contrastare il fenomeno degli assalti alle aziende orafe che da un anno tengono sotto scacco gli imprenditori e un distretto che per volume di affari e numero di aziende è il più grande a livello europeo. Maddalena De Luca ha già ottenuto l’arrivo di alcuni esperti incaricati di seguire il piano messo a punto per arginare l’escalation di colpi. Fa parte della task force varata al tavolo istituzionale per la sicurezza al quale siedono il questore Maria Luisa Di Lorenzo, il comandante provinciale dei carabinieri Claudio Rubertà, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Walter Mazzei e il comandante dellamunicipale Aldo Poponcini.