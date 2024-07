Mobilità a Dergano Via Bernardino De Conti diventa isola pedonale | Luogo di aggregazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Un nuovo intervento a presidio della sicurezza di alunni, alunne e delle loro famiglie è stato approvato dall’Amministrazione che ha individuato una nuova areain viade, zona. Il progetto, che ha avuto il parere favorevole del Municipio 9, rientra nell’avviso pubblico "Piazze Aperte per ogni scuola" per promuovere nuovi interventi in prossimità di scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. L’avviso pubblico ha coinvolto 600 realtà tra gruppi, associazioni e scuole che hanno presentato 87 progetti, dei quali viaDefa parte. In prossimità della via, sulla quale affaccia direttamente l’Istituto Comprensivo Confalonieri che occupa tutto il lato sud della strada, si trovano i principali assi di scorrimento della zona, rappresentati da viale Jenner e via Valassina, ma anche importanti aree di attrazione come piazzale Carlo Maciachini e il parco pubblico Giardini Murat.