Mkhitaryan avvisa Inzaghi | messaggio chiaro alla concorrenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Henrikhè un elemento cruciale dell’Inter di Simone. E ha intenzioni chiare sul suo futuro coi Campioni d’Italia 2023/24. DIBATTITO IN CORSO – Uno dei tanti trend della stagione 2023/24 è stato il dualismo tra Henrikhe Davide Frattesi. “Perché gioca sempre titolare il primo?” si chiedevano molti tifosi nerazzurri. E Simonenon ha mai ribattuto a questo quesito, lasciando che a parlare fosse il campo. Dove l’armeno si è rivelato il perno sottovalutatissimo di tutta l’Inter. Tanto da vincere lo Scudetto della seconda stella come il giocatore di movimento con più minuti nelle gambe (3.528 in tutta la stagione). Questo nonostante le 35 primavere ormai alle spalle. Con buona pace dell’agente di Frattesi, e pure del futuro centrocampista nerazzurro Piotr Zielinski.