Matteo Salvini sposta la Lega verso il gruppo dei Patrioti di Orban | È questa la strada giusta

(Di lunedì 1 luglio 2024) La notizia era nell’aria, ora manca solo l’ufficialità, che però sembra ormai un passaggio formale: ladiaderirà aldeilanciato dal primo ministro ungherese Viktor, dall’ex primo ministro ceco Andrej Babis e dal liberal-populista austriaco Herbert Kickl (Fpö). A tracciare laè stato direttamente il segretario nazionale del Carroccio nel suo intervento a L’Italia in diretta, su Rai Radio1: “Mi sembra launire chi mette al centro lavoro, famiglia, sicurezza, futuro dei giovani e non finanza, burocrazia e austerità” ha detto il vicepremier, che ha sottolineato come la proposta di“è quello che laauspica da tempo”. E ancora: “Stiamo valutando tutti i documenti, però penso che possa essere lafare un grandeche ambisca a essere il terzo nell’Europarlamento e che porti avanti quello che i cittadini ci hanno chiesto, ad esempio su un ambientalismo intelligente e non ideologico”.