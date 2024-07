Lode alla moda green Lo stile di Beatrice | Così cucio il mio sogno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Ho sempre amato la, sin da piccola". E quella passione - coltivata ritagliando figurini e ammirando la nonna che ricamava - ha portatoCarena fin qui, alle porte dell’istituto Caterina da Siena, dal quale si congeda ora con uno dei primissimi 100di questa maturità e con il diploma in Progettazione per l’industria e l’artigianato. Per il “passo d’addio“ ha portato con sé un completo Chanel che ha disegnato e cucito su misura. "potrò indossarlo e ricordare questo percorso". Com’è nata questa passione? "Da bambina disegnavo tantissimo, mi piaceva creare abiti che ritagliavo e incollavo ovunque. Un’insegnante delle medie mi ha indirizzato qui, al Caterina da Siena, dove ho avuto la conferma: è quello che voglio fare.