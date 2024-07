LIVE Paolini-Sorribes Tormo Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurra sogna di fare strada anche sull’erba londinese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, match valevole per il primo turno del tabellone femminile dell’edizionedi, terza prova stagionale del Grande Slam. Fari puntati sulla numero uno d’Italia, salita alla ribalta grazie alla finale raggiunta al Roland Garros. Esordio sulla carta agevole per la 28enne toscana, che vorrà provare a farsi largonel torneo più antico e prestigioso al mondo. Jasmineè reduce dalla sconfitta subita per mano di Daria Kasatkina in tre set nella semifinale del WTA 500 di Eastbourne. Uno stop bruciante, visto l’andamento del match, arrivato però contro la futura vincitrice del torneo, in un match che ha confermato le potenzialità del