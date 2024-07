L’incredibile storia del Temple OS chiamata divina o follia delirante?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 1 luglio 2024)OS è un sistema operativo a tema biblico, leggero e non convenzionale, creato dal programmatore americano Terry A. Davis. Questo sistema operativo, che Davis descrisse come il Terzo Tempio profetizzato nella Bibbia, è stato sviluppato da quest’ultimo nel corso di un decennio, periodo in cui Davis attraversò episodi maniacali che considerava, però, rivelazioni divine.OS è stato inizialmente rilasciato nel 2005 come J Operating System, subendo diversi cambi di nome, tra cui LoseThos e SparrowOS, prima di essere rinominatoOS nel 2013. Davis, che soffriva di disturbi mentali come la schizofrenia, credeva di essere in comunicazione diretta con Dio, il quale gli aveva dato precise istruzioni per lo sviluppo del sistema. Caratteristiche tecnicheOS è un sistema operativo a 64 bit, multitasking non preemptive, e di pubblico dominio, progettato per la programmazione ludica.