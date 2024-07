La Francia non rinuncia a Thuram | si va verso un 4-3-1-2 contro il Belgio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) In tempi di elezioni, anche il Ct dellaDidier Deschamps non sembra avere certezze. Ad Euro 2024 il tecnico transalpino – in carica da dodici anni – ha schierato tre formazioni diverse nella fase a gironi e si prepara a fare lo stesso anche nell’ottavo di finaleil(fischio d’inizio stasera alle 18). Le indiscrezioni da Paderborn (sede del quartier generale dei Bleus) parlano di un utilizzo del 4-3-1-2. Resta Kylian Mbappè, che ha alle spalle quasi una settimana di lavoro con la nuova mascherina di protezione al naso. E con lui non Bradley Barcola e Ousmane Dembelè, schierati titolarila Polonia, ma Marcuse Antoine Griezmann, con quest’ultimo che dovrebbe agire sulla trequarti alle spalle dei due attaccanti.