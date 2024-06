Inter arriva Martinez E su Gudmundsson si apre una porta – SI

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’ha definito un’operazione immagazzinata ormai da settimane. Nei prossimi giorni, spiegano a Sportitalia, Joseppotrebbe svolgere le visite mediche con i nerazzurri. Intanto Ausilio e Marotta lavorano come al solito su. ARRIVO – Con l’arrivo di Josep, l’sta provando a definire un altro arrivo. Anche se questa volta la cosa rischia di essere molto più lunga. I nerazzurri, negli scorsi giorni, hanno concluso per il trasferimento di, portiere del Genoa, come sostituto di Yann Sommer. Il portiere spagnolo sarà il primo innesto di Oaktree che prova a formare un gruppo coeso anche per il futuro.in nerazzurro per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, spiegano a Sportitalia.