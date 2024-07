Il Sindaco Nargi stringe sulle scelte per la giunta | pronta a partire

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAd una settimana esatta dalla vittoria elettorale, ildi Avellino Lauraè già, o meglio a riper portare avanti il lavoro già messo in atto con l’amministrazione uscente guidata da Gianluca Festa. Non a caso uno dei mantra della campagna elettorale die delle tre liste a suo supporto, è stato proprio quello della continuità con il lavoro fatto negli ultimi anni che hanno reso, per prendere le parole del neo, Avellino più vivibile, pulita e attrattiva anche fuori dai confini regionali. E non a caso molti dei consiglieri eletti nelle liste di, ada quella “Davvero” diretta espressione dell’exFesta, sono per lo più assessori e consiglieri uscenti, pronti anche loro a portare avanti il lavoro di squadra avviato nell’ultimo quinquennio.