Il rombo delle regine a due ruote a Candelara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024) C’era la storia del motociclismo in mostra ieri mattina aper il 5° CircuitoCandele, raduno dedicato alle motociclette anteguerra, organizzato da Registro Storico Benelli e Registro Storico Rudge. Una manifestazione che anche quest’anno ha richiamato tantissimi appassionati da ogni parte d’Italia, dal Piemonte al Salento e che ha visto la partecipazione di oltre un centinaio di motociclette costruite negli anni ’20, ’30 e ’40, tra cui pezzi da collezionismo rarissimi. Un evento dove è stato possibile ammirare le motociclette non soltanto in una mostra statica allestita nel giardino di Villa Berloni, ma anche in una bellissima "mostra dinamica": per l’occasione è infatti stato creato un percorso ad anello chiuso al traffico, dove in due turni si sono alternate su strada motociclette di marchi storici come Benelli, Rudge, Gilera, Moto Guzzi, Norton, Ariel, Ganna e Matchless.