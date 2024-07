Il principe William e Taylor Swift i retroscena dell’incontro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Lontano dagli obblighi istituzionali di Palazzo, anche se per una breve parentesi, il, già in passato, ha mostrato di amare la musica e il ballo, esattamente come la compianta madre Diana che ha trasmesso questa passione ai suoi figli, compreso il minore, Harry. Per quanto riguarda il primogenito, erede al trono, ciò si è visto anche di recente, in occasione del primo concerto londinese di. Accompagnato dai suoi primi due pargoli, il principino George e lassina Charlotte – mentre il più piccolo, Louis, probabilmente è rimasto a casa con mamma Kate –ha partecipato allo spettacolo dal vivo presso lo stadio di Wembley. La famiglia reale ha assistito al concerto da una piattaforma riservata e, quandoha intonato il suo successo planetario ‘Shake It Off’,si è lasciato andare alla sua ormai celebre dad dance, com’è stata ribattezzata.