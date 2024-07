Il ministro Sangiuliano | Ecco perché Liliana Segre ha ragione

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ildella Cultura Gennaroscrive oggi una lettera a Repubblica per dire cheha. «Ignoranza, pregiudizio, amoralità tornano a manifestarsi purtroppo tra i giovani. Per sconfiggere l’antisemitismo occorre perciò lavorare sulla memoria e la cultura. Ed è quello che il governo Meloni sta facendo con atti tangibili e concreti», sostiene. E aggiunge che «quando a poche settimane dall’assunzione del mio incarico, l’amica senatrice Ester Mieli mi rappresentò la giusta osservazione della senatrice a vitache aveva notato come all’interno della Stazione Ferroviaria di Milano mancasse una segnaletica storica in grado di indirizzare i passeggeri — che sono milioni l’anno — verso il “Binario 21” e il memoriale della Shoah, accolsi immediatamente questa sacrosanta esigenza, condividendone in tutto il valore etico e morale.