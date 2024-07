Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio/PRNewswire/ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni tecnologiche integrate per l'informazione e la comunicazione, ha annunciato oggi che, in occasione del MWC, il CEO dell'azienda, Xu, ha tenuto il discorso disia alla sessione "AI First" che al GTI Summit a tema "5G­A×AI". Xu ha condiviso le pratiche e le innovazioni di ZTE in tema di digitalizzazione intelligente in un contesto di continua evoluzione dell'AI. Nel suo discorso alla sessione "AI First", Xuha presentato approfondimenti sul tema "perperper". Il CEO ha sottolineato che, sebbene il mondo sia già entrato in una rivoluzione industriale guidata dall'intelligenza artificiale, lo sviluppo dell'IA generativa deve affrontare sfide che vanno dalla sicurezza e l'etica, alla potenza di calcolo, al consumo di energia, ai set di dati, alla standardizzazione e alle applicazioni commerciali.