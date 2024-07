Guadine esposto dei residenti | Renara pieno di pozze artificiali Se diluvia rischiamo l’alluvione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) "Rischio alluvioni con il torrenteoccluso dae plastica che ferma il corso dell’acqua". Lo dice undi alcuni, ormai esasperati dal far west che incombe su. L’recita: "L’occupazione permanente di ampi tratti delle rive del torrente, l’installazione non temporanea di recinzioni o tende da campeggio, tavoli, sedie a sdraio, ombrelloni, barbecue, oltre ad essere identificabile come violazione delle norme sulla fruizione dei territori demaniali, comporta di fatto gravissimi rischi a livello: igienico sanitario per rifiuti organici; inquinamento ovvero colle, resine usate per il consolidamento e la manutenzione delle strutture abusive; alterazione dell’ecosistema fluviale con il disboscamento, la distruzione dell’habitat acquatico di numerose specie animali e vegetali autoctone; fruizione dei sentieri e dei territori dell’area di rispetto del parco regionale delle Alpi Apuane.