Giornata mondiale bronchiectasie | la nuova cura e l’importanza dei centri specializzati

(Di lunedì 1 luglio 2024) Le, dette anche bronchiettasie o “bronchiectasis”, sono una malattia respiratoria cronica, ancora poco conosciuta e difficilmente diagnosticata. Spesso confuse con la fibrosi cistica o trasta, in Italia colpiscono almeno 500 adulti su 100mila, ma si tratta di una cifra sottostimata. Leriguardano infatti circa 450.000 pazienti negli Stati Uniti, 400.000 in Europa e 150.000 in Giappone e finora non esistevano terapie approvate dedicate alla malattia. Ma ci sono novità interessanti che fanno sperare in unagestione della patologia e in una migliore qualità della vita dei pazienti. Polmonite: come riconoscerla, le cure e l’importanza della prevenzione X, perché serve laLunedì 1°luglio ricorre la terzadelle(#WorldBronchiectasisDay2024) e anche quest’anno le due associazioni italiane che se ne occupano aderiscono all’iniziativa internazionale con l’obiettivo di far conoscere questa patologia invalidante difficile da diagnosticare senza una TAC ad alta risoluzione e che non ha ancora una terapia farmacologica approvata.