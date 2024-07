Galleria d’arte a cielo aperto Le nuove opere in Passeggiata In mostra il genio di Orlinski

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Viareggio, 1 luglio 2024 – Latrasformata in una. Non solo relax al mare per un turista; non solo un bel piatto di spaghetti allo scoglio in uno dei tanti ristoranti del salotto buono. Da ieri potrà ammirare quattro monumentalidi uno degli artisti oggi più quotati a livello internazionale. Richard, l’artista francese contemporaneo più richiesto al mondo, arriva infatti a Viareggio con quattromonumentali: White Resin Walking Bear, Mick Blue Wild Kong, Black Resin Jeans e Sar Yellow Man. Un progetto espositivo ambizioso, voluto dall’amministrazione Del Ghingaro, organizzata grazie alla collaborazione dellaDeodato Arte. Le, tutte di grandi dimensioni, dai 2 metri del White Resin Walking Bear ai 5 del Sar Yellow Man, hanno preso ognuna il proprio posto lungo lae nel Giardino della Libertà, il ritrovato spazio verde adiacente a piazza Mazzini, ex area Casa del Fascio.