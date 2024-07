Francesco Panella al BCT | Vi farò raccontare il weekend perfetto | Intervista esclusiva

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 1 luglio 2024) Abbiamoto in, presente al BCT, ovvero il Festival del cinema e della televisione di Benevento. Con lui abbiamo chiacchierato di programmi televisivi e abbiamo scoperto una news davvero interessante. Presto lo rivedremo sul piccolo schermo con un nuovo programma. Oltre a Little Big Italy, che il pubblico sta dimostrando di amare sempre di più, lo vedremo anche in Best. Ecco cosa abbiamo scoperto facendo quattro chiacchiere insieme a lui.al BCT, il Festival del cinema e della televisione di Benevento:Little Big Italy è un format che è entrato nel cuore degli italiani e negli anni è cresciuto anche negli ascolti. Come ti spieghi il successo che il programma ha avuto in questi anni e che ha tutt’ora? E’ difficile spiegarlo perché io sono molto attento ai numeri, ma sono anche molto concentrato nel lavoro che facciamo tutti insieme.