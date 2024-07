FqChart – La prima media sondaggi dopo le Europee | risale M5s spariscono i centristi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fè laaritmetica settimanale deisulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano.Concorrono allatutti ipubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. Settimana dal 24/6 al 30/6/2024 FdI 28,7%PD 24%M5S 10,6%Forza Italia 9%Lega 8,8%AVS 6,6%Azione 3,1%+Europa 1,9%IV 1,9%Altri 5,4% Come detto in un precedente post, le elezioniriservano sempre sorprese. Non è andata diversamente nel 2024. Questa volta sono state almeno tre: il crollo del M5S (ne ho già parlato qui), la rinascita del Partito Democratico che sembrava, nelle previsioni della vigilia, avere difficoltà ad andare oltre il 20% e il flop totale delle liste minori, in particolare degli Stati Uniti d’Europa.