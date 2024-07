Euro 2024 Turchia Montella | Partita importante per la Nazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il ct dellaVincenzoparla ai microfoni di Sky Sport della sfida contro l’Austria, match valido per gli ottavi di finale diin programma per domani: “So che abbiamo perso l’ultimagiocata contro loro anche pesantemente (6-1 in amichevole a marzo, ndr.). Questa è unadiversa, però: ci aspettiamo comunque un’Austria forte. Noi abbiamo le nostre carte e ce le giocheremo. L’esperienza è, è vero. Noi invece abbiamo diversi ragazzi giovani: a volte però la freschezza e la spensieratezza possono fare la differenza. Ci sono stati gialli difficili da digerire in questipei. Certo domani avremo due assenze pesanti, come Calhanoglu e Samet Akaydin. Chi giocherà al posto loro posto? Non lo dico.