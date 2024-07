Estate 2024 Federconsumatori denuncia aumenti del 5% per gli italiani in vacanza

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di lunedì 1 luglio 2024) La stagione balneare inizia con la chiusura delle scuole,osserva glia cui andranno incontro glicon questaGlidovranno aspettarsi prezzi proibitivi per l’alta stagione di questa. Arlo è l’Osservatorio Nazionale diche però evidenzia il dato ottimistico delle partenze con oltre 15 milioni diin. Chi non potrà permettersi di partire potrà optare per i centri estivi che comunque, come sottolinea, hanno costi che si aggirano tra i 760 euro mensili a bambino per le strutture private ai 380 euro per le strutture pubbliche. Nell’ci sarà chi partirà e chi resterà a casa concedendosi qualche ora di mare sui lidi nel fine settimana.