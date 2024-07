È scomparso dove lo cercano Alex è tragedia dopo la festa | si teme il peggio per il 26enne

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) “Nessuno lo trova”.nel nullala. I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche. È una storia che ha scosso profondamente la comunità del Trevigiano, quella della scomparsa diMarangon, un giovane di 26 anni originario di Marcon. La sua sparizione, avvenuta nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2024unain Abbazia a Vidor, ha dato il via a una vasta operazione di ricerca che purtroppo, ad oggi, non ha ancora portato a risultati concreti. >> “Ci sono due morti”. Si contano le vittime del maltempo: alluvioni, frane e case scoperchiate. C’è anche un disperso Secondo le prime ricostruzioni,era presente allaorganizzata in Abbazia a Vidor, in provincia di Treviso, insieme ad alcuni amici.