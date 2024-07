Auto si ribalta sulla Firenze-Livorno | coppia salvata da un poliziotto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 - Finiscono fuori strada ma vengono salvati da unlibero da servizio. E' successo sabato pomeriggio, intorno alle 18, lungo la strada regionale– Pisa –. Secondo quanto emerso, un’mobile che viaggiava in direzione mare, all’altezza dello svincolo tra Lastra a Signa eScandicci, avrebbe d’un tratto perso uno pneumatico. Il mezzo si sarebbe completamenteto con i due viaggiatori a bordo, un uomo e una donna, mentre la ruota sarebbe schizzata nella corsia opposta colpendo la portiera di un altro veicolo in transito, senza ferire nessuno. Un fortunato caso però ha voluto che proprio in quel momento si trovasse a bordo della propria macchinastessa superstrada in direzione, undella Questura fiorentina, Adriano, che libero dal servizio stava facendo ritorno proprio nel capoluogo toscano.