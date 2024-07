Ausilio | Dumfries sottovalutato! Visto Inzaghi Carboni? Un’ipotesi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 1 luglio 2024) Piero, DS dell’Inter, ha parlato di Denzel, nonché di Simone. Entrambi puntano a rinnovare. Poi si esprime su. QUALCOSINA – Dopo le parole di Marotta, ancheha parlato a Sky Sport: «Mercato finito? Pensiamo di avere una squadra forte e competitiva, stiamo lavorando per definire un’altra operazione, ma già siamo forti e competitivi. Sorpresa da Marotta? Nel mercato funziona sempre, è molto imprevedibile. Siamo coperti in tutti i settori, dobbiamo trovare la sistemazione ad alcuni prestiti. Martinez? Non l’ho nominato perché non è dell’Inter al momento, c’è in corso una negoziazione, non posso parlarne perché è di un’altra squadra. Visite? Non lo so, non mi piace dare date e previsioni. C’è ancora qualcosa di discutere».