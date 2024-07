Anche la presidente se ne va Rimpasto di Giunta in vista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si è dimessaladel consiglio comunale Alberta Bruno (nella foto). Potrebbe essere una mossa indei "nuovi equilibri" nella maggioranza operese che si stanno definendo grazie alla nascita del gruppo consiliare OperAttiva che, insieme a Futura, sostiene l’Amministrazione. "Desidero ringraziare la dottoressa Bruno per l’impeccabile lavoro portato avanti in questi tre anni: ha adempiuto al ruolo istituzionale con equilibrio, competenza e carattere. Alberta rimane una fondamentale e preziosa risorsa per la maggioranza operese", sono state le parole della sindaca Barbara Barbieri. "Ho rassegnato le dimissioni spiegando chiaramente che questa decisione è legata ai nuovi equilibri nella maggioranza operese che si stanno definendo, ha detto l’exdel consiglio Alberta Bruno - che non è escluso possa quindi ricoprire un ruolo di assessore in seguito al riordino delle deleghe -.