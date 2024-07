Al cinema in settimana | da Spider-Man a Inside out 2

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Per festeggiare il compleanno della società di produzione Columbia Pictures, che nel 2024 compie cento anni, da lunedì 1 luglio, e per otto lunedì consecutivi, torneranno altutti i film live-action di-Man. Si partirà lunedì 1° luglio con-Man di Sam Raimi interpretato da Tobey Maguire con Kirsten Dunst. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “out 2”, “Bad Boys – Ride or die”, “Hit Man – Killer per caso” e “A quiet place – Giorno 1”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 1 LUGLIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo (non pervenuto)CONCA VERDE a Bergamo “out 2” (ore 19); “Hit man” – versione in lingua originale con sottotitoli in italiano (ore 21).