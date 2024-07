Agrigento dove l’antico splendore greco incontra il fascino siciliano

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Immersa nella costa meridionale della Sicilia,si erge come un faro di storia e cultura, un luogoil passato e il presente si fondono in un’armonia mozzafiato. Questa città, anticamente conosciuta come Akragas, è un tesoro di archeologia e bellezza naturale che attira visitatori da tutto il mondo. Con le sue rovine greche maestose, le spiagge dorate e la cucina deliziosa,offre un’esperienza di viaggio indimenticabile che soddisfa sia gli amanti della storia che gli appassionati di cultura contemporanea. La Valle dei Templi Nel cuore disi trova la famosa Valle dei Templi, un sito archeologico di importanza mondiale e patrimonio dell’UNESCO. Questo parco archeologico straordinario si estende su oltre 1300 ettari e ospita alcuni dei templi greci meglio conservati al di fuori della Grecia stessa.