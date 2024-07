A Pescia lo shopping è di sera per tutti i giovedì di luglio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Estate, tempo di aperturale dei negozi. Succederà anche a, in particolare in concomitanza con il via dei saldi estivi. Oltre alla possibilità di farefino a mezzanotte ci saranno musica live, esibizioni ed esposizioni perdi. L’iniziativa prende il nome didie nasce dalla sinergia tra Comune di, Confcommercio, Toscana Promozione Turistica e Centro Commerciale Naturale died è resa possibile dal contributo di alcuni sponsor. “Le apertureli che tornano a– è il commento di Confcommercio Pistoia e Prato – sono sinonimo di socialità, cultura e supporto all’attività di tutto il tessuto economico locale. È un concentrato di iniziative destinato ad attrarre tanto i residenti quanto i visitatori esterni, e mette ancora una volta in mostra la capacità profonda di fare rete tra istituzioni, associazioni e privati.