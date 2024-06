Un leader dell’Is ucciso in Siria Dopo dieci anni il Califfato non fa più notizia?

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 30 giugno 2024) Presi dalle evoluzioni della guerra russa in Ucraina, dalle possibili derive del conflitto israeliano a Gaza e dai rischi delle coercizioni militari cinesi nell’Indo Pacifico, ci siamo dimenticanti chefa esatti un ex capo miliziano qaedista poco conosciuto al grande pubblico proclamava, con un discorso dalla moschea di Mosul,una cavalcata trionfale in mezzo alla guerra civile libica, la nascita del. Per la prima volta, il gruppo terroristico jihadista diventava Stato. E apriva a una stagione clamorosa di attentati in varie regioni del globo, proseliti da tutto il mondo, una guerra dichiarata contro il male statuale che metteva insieme alleati e nemici. Un raid aereo in cui è statoil 16 giugno un alto comandante dello Stato islamico in, per quanto uscito dalle notizie mainstream, ci ricorda quanto sia ancora vicino a noi quanto successo lo scorso decennio (e sconfitto nella sua forma più esplicita e smaccata nel corso di tre impegnatividi guerra, guerriglia e terrorismo).