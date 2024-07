Ultime notizie Usa Biden | sono in grado di vincere Cnn basi Usa in Europa in allerta per minaccia attentato

Leggi tutta la notizia su ilsole24ore

(Di domenica 30 giugno 2024) Il presidente Xi Jinping sarà al summit dei leader dei Paesi Sco (Organizzazione per la cooperazione di Shanghai) ad Astana, in Kazakhstan, dove inconterà in base alle previsioni il presidente russo Vladimir Putin. La Corea del Nord accusa le esercitazioni militari congiunte di Usa, Giappone e Corea del Sud di dimostrare che i tre Paesi hanno sviluppato la cooperazione che è la “versione asiatica della Nato”. Salgono a 31 i feriti a seguito dell’attacco russo a Vilniansk, nella regione di Zaporizhzhia.