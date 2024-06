UFFICIALE – Inter Women cinque salutano alla fine della stagione | i nomi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 30 giugno 2024) Dopo Guarino, che ieri ha risolto il suo contratto, l’prosegue con i saluti per chi ha chiuso la sua esperienza in nerazzurro. Ecco idicalciatrici che non rimarranno. GLI ANNUNCI – “Marta Pandini lascia l’e continuerà la propria carriera all’AS Roma. Quella di Pandini è una storia straordinaria, tutta a tinte nerazzurre. Senso di appartenenza e carisma sono le caratteristiche che l’hanno accompagnata in tutti questi anni. La sua avventura nel mondo del calcio inizia a 12 anni quando si trova per la prima volta contro una squadra di sole ragazze, l’femminile, e proprio durante questa amichevole viene scelta dai nerazzurri per giocare con loro. Da quel momento inizia la carriera di Marta con la maglia dell’: gioca in tutte le categorie inferiori fino ad arrivare in prima squadra dove ha totalizzato 106 presenze e 6 gol tra Serie A e Coppa Italia“.