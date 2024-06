Udine in rivolta dopo l' omicidio Il questore | Ma ora arrivano i rinforzi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 30 giugno 2024) «Il ripetersi nell'arco di breve tempo di episodi che hanno destato grande allarme sociale ci chiamano ad un ulteriore innalzamento del livello di prevenzione, attraverso mirate attività, definite nel corso di specifico Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica». Alfredo D'Agostino è ildi, città nella quale ha trovato la morte Shimpei Tominaga, un imprenditore giapponese preso a pugni da un adolescente per aver cercato di sedare una rissa., in questi giorni, è balzato agli "onori" della cronaca perla morte di un imprenditore giapponese "reo"di aver cercato di sedare una rissa.Pur nel riserbo delle indagini in corso, che idea si è fatto? «Quanto accaduto, la morte di un cittadino che dimostrando profondo senso civico ha cercato di soccorrere un giovane, ci ha colpito profondamente, come uomini e come professionisti.